Helmondse winkeliers zoeken weg naar voren terwijl ze niet op adem zijn gekomen van de coronacrisis

HELMOND - Het is gezellig winkelen in Helmond, vinden bezoekers. Maar een rondgang leert dat er toch weer veel lege panden zijn. Winkeliers hebben geen adempauze gekregen na corona omdat de volgende crisis zich al aandiende. Helmondse ondernemers die al jaren actief zijn in de stad blijven er de schouders onder zetten.