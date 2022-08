Henk Maas uit Mariahout: ‘Leren doe je vooral in de praktijk, in Sjakies Chocoladefabriek’

Helmondse ondernemer moet twee ‘nieuwe’ winkels in Elzas Passage al sluiten: ‘Van complimen­ten kan ik niet leven’

HELMOND - In coronatijd opende Arian Vereijken de ene na de andere winkel in de Elzas Passage in Helmond. Hij moet er nu twee sluiten. Met pijn in het hart stopt hij met de bijou-winkel en de woondecoratieshop. ,,Ik red het niet meer.”

20 augustus