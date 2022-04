Het Drakenbootfestival in Helmond is terug van weggeweest: ‘mis de boot niet’

Achter­docht, oude vetes en politieke tegenstel­lin­gen zorgen voor tweedeling in Helmondse gemeente­raad

HELMOND - Over grote uitdagingen op het gebied van woningbouw en sociale ongelijkheid gaat het nog niet eens, maar in de Helmondse gemeenteraad is het nu al zeer onrustig. Vertrouwen in elkaar lijkt er amper te zijn. Achterdocht, oude vetes en politieke tegenstellingen zorgen voor een tweedeling van jewelste in de lokale politiek.

22 april