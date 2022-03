Het nieuwe Jan van Brabant College komt hoogstwaarschijnlijk op Suytkade te staan: ‘We geven nu duidelijkheid’

Volgens het stadsbestuur zijn er een aantal voordelen te noemen om te gaan bouwen op die specifieke plek. ,,Het terrein, ook wel Suytknoop genoemd, is reeds eigendom van de gemeente. De locatie ligt direct naast de sportzaal. Ten opzichte van de andere scholen in het voortgezet onderwijs is er sprake van een goede spreiding. En de inpassing van het Jan van Brabant is in lijn met de ambities voor de Suytknoop en de reeds gerealiseerde plannen in de directe nabijheid”, zo schrijft het college aan de raad.