Hoe cocaïne in urine van Helmonds peutertje (2) kwam, is voor moeder een raadsel: ‘Waarschijnlijk van bezoek’

Spektakel op het water bij kanopolo­toer­nooi HWC De Helmvaar­ders

HELMOND - Boten die over elkaar heen varen bij balbezit of elkaar omduwen: kanopolo is een fysieke sport, spectaculair voor de toeschouwers en uitputtend voor de deelnemers. HWC De Helmvaarders uit Helmond hield dit paasweekend voor de 26e keer zijn jaarlijkse kanopolotoernooi.

18 april