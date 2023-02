Hoe een schaal bitterballen dodelijk kan zijn voor een tonprater, ‘alle aandacht is ineens weg’

Xavi Simons blinkt wekelijks uit bij PSV, maar moet nu ook internatio­naal zijn stempel drukken

PSV speelt vanavond de tussenronde in het Europa League toernooi en voor trainer Ruud van Nistelrooij is er in Sevilla weinig aanleiding om veel aan zijn opstelling te veranderen. De hoop is onder anderen gevestigd op een bevlieging van Xavi Simons.