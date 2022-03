Hoe zit het ook al weer met DigiD of wachtwoord?: bibliotheek biedt eerste hulp bij digitale problemen

Mensen die digitaal vastlopen, melden zich al steeds vaker bij de bibliotheek. In coronatijd liep het soms storm, voor het maken van testafspraken of bijschrijven van vaccinaties in de app. ,,Het past in onze rol om daarbij te helpen", zegt Ank Mooren manager maatschappelijk bibliotheek Helmond-Peel. ,,De bibliotheek is niet alleen voor taal, maar ook voor digitaal.”

In de vestigingen Helmond, Asten en Someren werd donderdag het zogenoemd ‘Informatiepunt Digitale Overheid’ geopend. Maria Jorda (75) verrichtte in Helmond de officiële handeling. Zij heeft bij de bibliotheek al de cursus Klik & Tik gevolgd. ,,In het begin voelde ik me net een kind van vier. Na tien lessen ging het veel beter.”

Zonder navigatie

Jorda heeft liefst gewoon iemand aan de telefoon om een afspraak te maken. Die tijd is voorbij, beseft ze. ,,Er wordt gezegd dat oudere mensen niets weten. Maar ik rijd door heel Nederland zonder navigatie.”

Op de digitale snelweg kan ze die wél gebruiken. Net als veel generatiegenoten. Drie keer in de week is er in Helmond een spreekuur. ,,Daar kunnen mensen met allerlei vragen terecht", zegt projectleider Sonja Trapman. ,,Bijvoorbeeld bij het verlengen van een rijbewijs. Ouderen moeten daarbij een gezondheidsverklaring invullen.”

Banken verwijzen naar de bieb

De bibliotheek gaat geen belastingformulieren invullen: ,,Daarvoor zijn andere instanties om te helpen.” Op hun beurt verwijzen ‘andere instanties’ mensen naar de bibliotheek, weet Trapman. ,,Bijvoorbeeld banken die steeds minder vestigingen hebben. Net voor coronatijd hebben we al geprobeerd om de banken binnen te halen, voor spreekuren. De Rabobank reageerde positief. Dat gaan we weer oppikken.”

Mensen stappen spontaan binnen bij de bieb, met allerlei soorten vragen. Mooren: ,,Laatst wilde iemand weten wanneer de trein gaat. Ik snap dat wel. Wij zijn laagdrempelig, je hoeft geen lid te zijn en we hebben als een van de weinige nog een balie.”

Er is ook contact met het Elkerliek Ziekenhuis, zegt Mooren. ,,We gaan mensen helpen om toegang te krijgen tot het elektronisch patiëntendossier. Slechts twintig procent kijkt daarin.” Het zijn niet alleen ouderen die moeite hebben om iets online te regelen: ,,Het geldt eveneens voor nieuwkomers, laaggeletterden en soms zelfs jongeren.”

In een boekje

Anita Waajen verzorgt het spreekuur. Welk probleem ziet ze vaak terugkomen? ,,Wachtwoorden aanmaken én onthouden. Dan is er ooit door een belastingadviseur iets ingevoerd en weten mensen het niet meer. Ik zeg altijd: 'schrijf het op in een boekje en bewaar dat op een veilige plaats’.”

Er zijn toch ook digitale wachtwoordmanagers? ,,Dat is veel te ingewikkeld.”

Volledig scherm Maria Jorda heeft als openingshandeling een ballon kapot geprikt, manager Ank Mooren kijkt toe. © Bibliotheek Helmond-Peel