Hoezo afgeschreven? Gewoon maanden flink oefenen en dan als Rock'n Rollators een popzaal omverblazen

HELMOND - Vlammen op een podium. Met nummers als Let's Stick Together, Fire en You Can Leave Your Hat On de popzaal van de Cacaofabriek in knallen. Hoe geweldig is dat?! Zeker als je 65-plusser of zelfs een end in de zeventig bent en voor jongere formaties als afgeschreven wordt beschouwd. Verslaggeefster Tineke Mols vraagt zich af: kun je dat nog?