Honderdduizenden euro's onterecht uitgekeerd aan Poolse arbeidsmigranten

Wethouder Van Bree: 'Geen verlies op bouwgrond Suytkade’

11:37 HELMOND - Bouwer Cedrus bedong korting op de grondprijs in nieuwbouwwijk Suytkade. Dat leidde tot verwarring in de politiek. Want, loopt Helmond nu geld mis? En kunnen andere bouwers ook geld claimen? Nee en nee, aldus de gemeente.