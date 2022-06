Hongaarse arbeidsmigrant wordt na plaspauze achtergelaten in Helmond: ‘Hij had wel betaald voor terugreis’

Brabants Dialecten­fes­ti­val in Lieshout; maidje of mèske is allebei meisje

Dialect uit Tilburg, Overloon, Asten, Liempde, Kaatsheuvel of Stevensbeek. Uit alle hoeken van Brabant kon je dit weekeinde Brabants horen tijdens het Brabants Dialectenfestival in Lieshout. En dan wordt ook meteen duidelijk dat er nog heel veel verschillen zijn. Maidje of mèske; het is allebei een meisje. Kèkt of kiekt is allebei kijken.

