Horecapaviljoen in Helmonds park eind oktober open voor publiek; restaurantketen zoekt nog kartrekker

Niemand woont in de Jet Witteveen­straat in Helmond: ‘Mijn moeder verdient meer dan een doelloos bord’

HELMOND - 25 jaar geleden is er een straat vernoemd naar de Helmondse vroedvrouw Jet Witteveen. Maar er woont niemand in die straat. Haar dochter wil dat daar snel verandering in komt. ,,Dit is oneervol.”

6 juli