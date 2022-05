Horecatycoon Won Yip investeert in Helmonds fluisterkoffertje van Guus Broeckx

HELMOND - Alle vijf de ‘dragons’ willen de Helmondse fluisterkoffer kopen als die in de winkel ligt, maar horecamiljonair Won Yip is de enige die meteen met geld over de brug komt. De Helmondse uitvinder Guus Broeckx krijgt van hem drie ton om zijn stille trapkoffer te produceren.