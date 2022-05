Houtvonken schenkt kunstwerk aan Mierlo-Hout

Burgemeester Elly Blanksma en Antoon Kanters van de stichting Houtvonken onthulden gisteren een kunstwerk in het centrum van Mierlo-Hout. Dit ter nagedachtenis aan het in 2017 voor het laatst verschenen maar immer populaire wijkblad Houtvonken.

Ruim een halve eeuw plofte het wijkblad Houtvonken bij ruim 5300 woningen wekelijks op de deurmat. Tot 2017, toen de stekker er vanwege teruglopende advertentie-inkomsten noodgedwongen uitgetrokken werd. Maar wie denkt dat het spreekwoord ‘uit het oog, uit het hart’ van toepassing is op het wijkblad komt bedrogen uit. Tot op de dag van vandaag wordt het gemist door bijna alle inwoners van Mierlo-Hout. Om iets terug te doen voor hun trouwe lezers besloot de stichting Houtvonken met hun laatste financiële reserves iets terug te doen voor de inwoners. Sinds gisteren staat er op de Mierlo-Houtse grens een kunstwerk waardoor het blad nooit vergeten wordt.

Straatnaam

,,Vorig jaar werden we door de gemeente verrast, we kregen een straatnaam naar ons vernoemd” zegt Antoon Kanters terwijl hij boven de voorbij razende treinen probeert uit te komen. De vicevoorzitter van stichting Houtvonken heeft het nog zichtbaar moeilijk met het feit dat Wijkblad Houtvonken niet meer bestaat. ,,Het was een uniek blad, we zaten altijd bovenop het nieuws en bijna iedereen wist dankzij ons precies wat er speelde in ’t Hout.” Met ons doelt hij op een grote groep vrijwilligers die zich jarenlang belangeloos inzette voor het blad. Veel jeugd groeide er mee op en bezorgde het. Aan het einde van het schooljaar mochten ze dan een keertje gratis mee naar een pretpark.

Familie

Zo kwam ook Gonny van den Heuvel terecht bij het wijkblad. Als meisje van twaalf jaar hielp ze een avondje mee met het in elkaar steken van de krant in toenmalige pand aan de Pastoor Elsenstraat. ,,Dat beviel zo goed dat ik niet meer weg ben gegaan, iedereen voelt als familie voor mij” zegt ze terwijl ze het kunstwerk bewondert. Tal van functies bekleedde ze in de ruim veertig jaar die ze actief was. Na het insteken begeleidde ze jongere kinderen en uiteindelijk kwam ze terecht op de afdeling die voor de advertentie-inkomsten moest zorgen. Daar zag ze het na de economische crisis in 2008 misgaan. ,,Het aantal advertenties daalde en wat we ook probeerden, we kwamen er niet meer bovenop” herinnert Van den Heuvel zich. Nog bijna wekelijks wordt ze op straat aangesproken door mensen die aangeven het te missen.

Dat doet ook burgemeester Elly Blanksma, wiens vader één van de fanatieke lezers was. ,,Houtvonken was niet zomaar een blad, het was het cement van Mierlo-Hout”, was haar oordeel pal na de onthulling.