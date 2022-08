Humanitas heeft meer handjes nodig voor hulp: ‘Nu zie ik ook de menselijke kant van het verhaal’

HELMOND - Rekken vol kleding wachten tot ze gesorteerd worden in de Humanitas Ruilwinkel. Het is een van vele taken van vrijwilligsters als Marleen Musch en Houria Yahia. Werk genoeg maar handjes tekort.

De twee doen het met overgave. ,,Altijd blij als je mensen met een glimlach naar huis ziet gaan.” Hadden we er zo maar meer, is het gevoel binnen vrijwilligersorganisatie Humanitas, die zich inzet voor Helmonders die het moeilijk hebben. Ze tellen er 140, de behoefte is groter.

,,We zien dat veel Helmonders hulp nodig hebben. Die willen we graag bieden, maar we moeten er genoeg mensen voor hebben”, zegt mede-voorzitter Adri van Os. Voormalig medewerkers vinden een baan elders of hebben andere verplichtingen. ,,Het is lastig om mensen te vinden die er hart en ziel voor hebben. Als vrijwilliger geef je advies en tips, maar uiteindelijk blijft de regie in handen van de mensen zelf.”

Een van de bekendste initiatieven is de Humanitas Ruilwinkel aan de Engelseweg. Daar zitten nog meer projecten achter. ,,De meeste mensen komen binnen via de Ruilwinkel, omdat ze van het bestaan af weten”, zegt Van Os. ,,Dan raak je in gesprek en leer je dat er meer dingen spelen in iemands leven.” Via vrijwilligers horen ze op welke gebieden ze geholpen kunnen worden.

Vrijwilligers als Inay Ooms, Maike van Loosbroek en Frank Aijtink die hun kennis inzetten om anderen een handje te helpen. Aijtink begon drie maanden geleden bij het project AdministratieMaatje, waarbij hij huishoudens helpt met financiële zaken. Voordat hij zich bij Humanitas meldde, werkte hij 43 jaar lang bij ABN AMRO als leidinggevende. Bij de bank was hij vooral bezig met de cijfertjes. ,,Nu zie ik ook de menselijke kant van het verhaal.”

Hij zette zich aan de opleiding zorghulpverlening. ,,Ik realiseerde me dat er ook mensen zijn die in een mindere situatie zitten.” Nu begeleid hij drie gezinnen. ,,Ze zijn allemaal zo verschillend, maar wat ze gemeen hebben, is dat ze alle drie gescheiden zijn, kinderen hebben en het minimale te besteden hebben.” Hij merkt dat veel mensen na een tijdje ondersteuning zelf weer aan de slag kunnen. ,,Ze hebben gewoon even een zetje nodig.”

Daniëlle van den Elzen en haar dochter Kitana (2) maakten afgelopen november kennis met vrijwilligster Inay Ooms. Van den Elzen kon als moeder wel wat hulp gebruiken in het navigeren van haar eigen leven en dat van haar dochter. Via de gemeente kwam ze terecht bij het project Home Start van Humanitas, waarbij vrijwilligers ouders helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om de opvoeding van hun kinderen.

Kitana heeft wat autootjes gevonden om mee te spelen, terwijl haar moeder een slok water drinkt. ,,Inay is eigenlijk een soort vriendin geworden”, zegt ze. Ze zien elkaar een keer in de week om te wandelen, te winkelen of gewoon te kletsen. ,,Ik kan mijn zorgen bij haar kwijt en we proberen samen oplossingen te vinden als ik ergens tegenaan loop”, zegt Van den Elzen. Ooms heeft zelf geen kinderen, maar volgde de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk. ,,We zoeken samen uit wat Daniëlle kan doen in een bepaalde situatie.”

Maike van Loosbroek kwam in februari bij Home Start terecht omdat ze invulling miste in haar leven en zich graag voor anderen in wilde zetten. Het Syrische gezin waar ze wekelijks over de vloer komt heeft zes kinderen, waarvan de jongste 11 en de oudste 24 jaar oud is. Voor Van Loosbroek is het een positieve ervaring. ,,Ik haal er veel energie uit en vind het altijd fijn om naar ze toe te gaan. Ik leer ook over hun cultuur.”

Mondiger

Terug in de Ruilwinkel zijn de laatste klanten net weg en ruimen vrijwilligsters Musch, Yahia en hun collega's de laatste kleding op. Yahia begon zes jaar geleden in de winkel, omdat ze er zelf regelmatig kwam. ,,Ik vind het leuk om mensen te helpen en samen met mijn collega's heb ik de grootste lol.”

Ze kijkt naar Musch en het tweetal schiet in de lach. Yahia merkt dat ze een stuk mondiger is geworden en dat haar zelfvertrouwen is gegroeid. ,,Mijn kinderen zeggen het ook”, zegt ze trots. Musch werkt al twee jaar in de Ruilwinkel en heeft daar haar plek gevonden. ,,Je beloont jezelf door iets voor een ander te doen.”