Iets teveel rust in Dierdonk: ’Iemand die iets wil doen is een godsgeschenk’

met video Dode man aangetrof­fen bij Vlisco in Helmond

HELMOND - In één van de panden op het terrein van Vlisco aan de Binnen Parallelweg in Helmond is zondagavond een dode man gevonden. Het zou gaan om een man die met enkele collega's bezig was met schoonmaakwerkzaamheden. Alles wijst er op dat er sprake is van een bedrijfsongeval.

25 april