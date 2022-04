Iftar in de Heistraat: ‘Je voelt je op een bijzondere manier welkom’

HELMOND - Het veldje naast de Lidl in de Heistraat is deze woensdagavond de locatie voor de dagelijkse iftar, de maaltijd die gedurende de ramadan wordt genuttigd na zonsondergang. Ruim tweehonderd Helmonders gingen in op de uitnodiging van We Care Helmond, dat het gemeenschappelijke diner organiseert in het kader van saamhorigheid en verbintenis.

,,Het is super om zo veel verschillende mensen bij elkaar te zien”, zegt Máxima Lava Solaiman (20). Ze vult een bakje met Harira, een traditioneel Marokkaanse soep, en deelt deze uit.

Aan de lange tafels onder de met lichtjes versierde tent zitten mensen van verschillende culturen en afkomsten. De een om met familie en kennissen de vast te breken, de ander om nieuwe mensen en culturen te leren kennen. Het schemerdonker zet een gezellige toon. Overdag hebben de jongeren die deel uitmaken van We Care Helmond op verschillende locaties gekookt. Het resultaat daarvan staat ‘s avonds in warmhoudbakken uitgestald op tafels. ,,Pak wat eten voordat het op is. Het gaat snel”, zegt Solaiman.

De lange rijen mensen die staan te wachten op eten verraden dat het goed smaakt. ,,Het was heerlijk”, zegt Rinie van Neerven (60). Hij woont al vijftien jaar in de Heistraat en ging uit belangstelling in op de uitnodiging.

Marc van Hoof (55) doet voor het vierde jaar mee aan de ramadan. ,,Uit solidariteit voor mijn vrouw. Zij is Turks.” Daar verdient hij het respect van zijn Turkse schoonfamilie mee. Een week eerder was het tweetal bij een iftar in een Belgisch restaurant. ,,Je voelt je op zo'n avond op een bijzondere manier welkom. Dat gevoel heb ik bij culturen waar het islamitische geloof een rol speelt altijd.” Tegenover hem zit de 80-jarige meneer Adriaansen. Hij heeft als veteraan al veel van de wereld gezien. ,,De wereld komt steeds dichterbij. Daar horen activiteiten als deze ook bij”, zegt hij. ,,Je leert mensen op een andere manier kennen.”

Samen de iftar beleven

Solaiman wijst naar een groep Syrische jongeren die alleen naar Nederland zijn gevlucht. ,,Zij zijn hier zodat ze toch samen met anderen de iftar kunnen beleven.” De 22-jarige Sanae Yahia is ook een van de jongeren die de iftar organiseert. ,,De ramadan staat in het teken van verbroedering en samenkomen. Dat delen we op deze manier met Helmond.”