In Helmond-Noord wordt de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur geschroefd: ‘Het verkeersgedrag was hier niet perfect’

De afgelopen jaren vonden er ongeveer 56 ongelukken plaats in genoemde buurten. Dat getal wijkt niet per se af van andere plekken in Helmond, maar feit is wel dat de verkeerssituatie nu wordt aangepakt in het noordelijkste puntje van de stad. In heel Helmond werden sinds 2014 zo'n 3795 ongevallen geregistreerd. En dat is slechts een indicatie, omdat niet elk ongeluk in de boeken belandt.