Inbreker in Helmond blijkt maaltijdbezorger: politie en beveiligers rukken uit voor niks

Precies dat gebeurde donderdagavond rond 20.30 uur in Helmond. De politie meldt het voorval op sociale media. Agenten gingen ter plaatse nadat er een inbraak werd gemeld aan de Korte Beemd. Daar was op warmtebeelden te zien dat er een persoon op een privéterrein liep. En dus gingen beveiligers ter plaatse en werd de politie ingeseind.

Er was echter simpelweg een etensbezorger op zoek naar degene die de maaltijd had besteld. Die stond op zijn beurt weer keurig te wachten voor het hek. ,,De bezorger was ontzettend geschrokken en was zich van geen kwaad bewust. Nadat de bezorger door de beveiligers was aangesproken op wat hij teweeg had gebracht, werd hij naar de uitgang begeleid. Daar kon vervolgens het eten bezorgd worden aan zijn klant”, aldus de politie.