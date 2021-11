Indrukwekkend eerbetoon voor jongens (15, 16, 16) die op ambulance botsten in Helmond

Drie jonge doden (15, 16 en 16) bij ongeval in Helmond, fles lachgas gevonden: ‘Klap was zó hard’

Drie jongens overleden

De politie vond een fles lachgas nabij de plaats van het ongeluk. Er wordt nog onderzocht of de lachgascilinder ‘van invloed is geweest op wat er is gebeurd’, aldus een woordvoerder. Zo is nog niet duidelijk of de fles uit de auto kwam, of dat hij al op de locatie lag voor het ongeluk plaatsvond.