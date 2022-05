Jacques Prinssen, de bekendste kapper van Helmond, is overleden (1939-2022): ‘Hij had het liefste mensen om zich heen’

De dochters van Jacques Prinssen - Therris en Debby - maakten afgelopen vrijdag op sociale media bekend dat hun vader was overleden. Nog geen 24 uur later loopt de teller al richting de vijfhonderd reacties. ,,Dat doet natuurlijk goed”, reageert Therris. ,,Het was ook echt een ‘graag geziene mens’. Het allerliefste had hij mensen om hem heen. Hij wilde altijd gezellige dingen met ons doen, maar ook met anderen. Toen de middenstand in de Veestraat nog boven de winkels woonde, werd er op vrijdagmiddag altijd een borreltje gedronken.”