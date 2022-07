Jan Jaspers krijgt stadspenning bij afscheid als raadsgriffier in Helmond

Onderzoek naar partij nephorlo­ges, politie zet deel Helmondse volksbuurt ‘t Haagje af

HELMOND - In een groot onderzoek naar een handelaar in nephorloges krioelde het in Helmond-West, het voormalige Haagje, dinsdagochtend van de agenten. Zij namen een grote hoeveelheid aan vervalste artikelen in beslag.

12 juli