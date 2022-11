Jan van Brabant College viert Dag van de Franse taal met eigen crêperie

Dat het leren van een vreemde taal louter bestaat uit het leren van woordjes en deze in de juiste volgorde achter elkaar zetten, is niet meer van deze tijd. Joni van Lieshout, docente Frans op het Jan van Brabant College, tracht haar leerlingen écht te boeien. Daarvoor gaat ze verder dan alleen het geven van een ‘leuke les’. Jaarlijks staat ze met haar school stil bij de Dag van de Franse taal en dan pakken ze groots uit.

Taal kan ook leuk zijn

De lerares zette zo ook dit jaar een actie op poten, waarbij leerlingen de kans kregen om een eigen crêperie te bestieren. Ook speelden ze tijdens de reguliere les een bordspel in het Frans. ,,Op deze dag staan we stil bij het feit dat we Frans kunnen doceren aan de leerlingen en dat de taal ook heel leuk kan zijn”, schetst Van Lieshout. ,,We vieren het elk jaar. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een Franstalige escaperoom in elkaar geknutseld. Dat vonden de leerlingen fantastisch.’’

Quote Het Frans is een ideale opstap als je nog meer talen wilt leren Joni van Lieshout

De actie heeft ook een meer serieus doel: het belang van de Franse taal aanhalen. Van Lieshout: ,,Alleen Engels spreken is niet meer voldoende. We wonen dicht bij landen waar Frans de voertaal is en ook bij grote instanties als de Europese Unie, Unesco en het Rode Kruis wordt Frans gesproken. Ook is het Frans een ideale opstap als je nog meer talen wilt leren, want veel woorden en uitdrukkingen zijn naar het Frans te herleiden.’’

Opbrengst voor Super Sociaal

Donderdag lag de nadruk op de crêperie, waar docenten en leerlingen van de school voor een schappelijke prijs zelfgemaakte crêpes en croissants konden kopen. De opbrengst daarvan komt ten goede aan Super Sociaal, een Helmondse supermarkt die er is voor mensen met aantoonbaar (tijdelijk) te weinig inkomsten. ,,Gezien de situatie in Nederland vonden we het passend om dit jaar een goed doel in de buurt te steunen. Het voelt goed om iets voor de eigen gemeenschap te doen en dat wordt door de leerlingen gedragen’’, zegt Van Lieshout.

Volgens de docente was de actie een groot succes en dat maakt haar trots. ,,De combinatie van aandacht voor de Franse taal en het opzetten van een actie waaraan de hele school meedoet is alleen al mooi. Dat de opbrengst daarvan ten goede komt aan de lokale gemeenschap die het nodig heeft én dat onze leerlingen het belang daarvan inzien is prachtig. Het ontgaat niemand op de school dat dit speelt en daarmee is onze missie geslaagd.’’