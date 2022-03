Jan van Brabant droomt al over nieuwe locatie op Suytkade: ‘De weg ernaartoe was best zenuwslopend’

Nee, veel leerlingen die nu onderwijs volgen op het Jan van Brabant aan de Molenstraat, zullen de verhuizing straks niet meer gaan meemaken. Dat ligt anders voor het personeel, voor directeur Geert-Jan Nillesen en bestuurder Arn Bressers. ,,Dát we hier gaan vertrekken, na 160 jaar, is natuurlijk ook best moeilijk. Maar we worden niet zomaar ergens weggestopt hè, we gaan naar een mooie zichtlocatie. Mede daarom merken we veel enthousiasme bij onze docenten”, zegt Nillesen.