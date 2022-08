Janus (68) uit Liessel kan niet zonder zijn truck; hij rijdt door ook al is hij met pensioen

UIT DE OUDE DOOS La Venezia schept ijs op een evenement; wie at er een bolletje vanille of advocaat?

HELMOND - Vanille, malaga, toiba, pistache, citroen.... Hoe zou toiba smaken? Het is een opvallende in de lijst met ijssmaken die La Venezia aanbiedt op een bedrijvenbeurs of ander evenement in Helmond.

13 augustus