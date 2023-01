Joekels van bomen in Helmondse kasteeltuin filteren veel fijnstof van nabijgelegen Traverse, blijkt uit nieuwe boompaspoorten

Ex-Ne­ways-top­man Stodel vindt nieuwe baan bij bedrijf in broedmachi­nes voor kuikens

SON - Voormalig Neways-topman Eric Stodel heeft een nieuwe baan. Stodel (57) is per 1 januari benoemd tot directeur van Royal Pas Reform in Zeddam, een bedrijf dat wereldwijd broedmachines voor kuikens levert.

14:41