Joke wil gaan wonen op het Helmonds kanaal, maar de gemeente houdt de (woon)boot af

Prijswin­nen­de Brabantse films te zien in Cacaofa­briek Helmond

HELMOND - Op vrijdag 28 oktober wordt in de Cacaofabriek in Helmond werk vertoond van de winnaars van de ‘Film Talent Award Brabant’, oftewel de beste Brabantse afstudeerfilms van het jaar. De prijzen werden onlangs voor de eerste keer uitgereikt tijdens De Nacht van het Witte Doek in Deurne.

17 oktober