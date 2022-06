Jong geleerd is oud gedaan; wie vierde er carnaval met de Kiezelkeikes?

Deze foto uit 1969 is genomen op een Kiezelkeikesfist. Staat u zelf op deze foto of herkent u iemand anders? Heeft u leuke herinneringen aan de Kiezelkeikes? Weet u nog iets over het carnavalsfeest in 1969? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Bij schroevenfabriek De Wit kon het personeel ook een balletje slaan

De Wit & Zonen. Vrijwel zeker verwijst fotograaf Jozef van den Broek naar de Helmondse schroevenfabriek als hij de afkorting D.W.Z. noteert bij zijn beeldmateriaal. Het bedrijf is in 1921 opgericht door J.H. De Wit. De onderneming die daaruit voortgekomen is, bestaat nog steeds. Het biedt tal van bevestigings- en installatiematerialen voor de elektro- en ijzerwarensector.

Er zullen in het ruim honderdjarig bestaan van het bedrijf heel wat feestjes zijn gevierd. In augustus 1971 heeft Van den Broek foto’s gemaakt van ‘drie jubilarissen bij D.W.Z.’ Jenny Bosmans-van Neerven meldt dat haar oma Adriana Terbeek op een foto staat. Zij is de tweede mevrouw van links. ,,Haar zoon Louw is de man met de gereedschapskist. Tante Sjaan is de vrouw van Louw. Zij is de eerste dame van links.’’ De reden van het feest is haar onbekend.

Lawn Tennisvereniging DWZ

DWZ is ook de naam van een Helmondse tennisvereniging. De directie van de J.H. de Wit & Zonen maakte in 1960 een stuk van het fabrieksterrein aan de Kanaaldijk Zuid-West vrij voor sportieve activiteiten. Een aantal personeelsleden stelde voor twee tennisbanen aan te leggen. Lawn Tennisvereniging DWZ was al snel een feit.

In het begin konden alleen medewerkers en huisgenoten lid worden. Een dag in de week mochten alleen directieleden en hun relaties de banen op om een balletje te slaan. Een paar jaar na de oprichting waren ook leden van ‘buiten’ welkom bij LTV-DWZ.