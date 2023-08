Jubilerend TWC Asten houdt wielertocht ASA Light

ED Juf ziek? Bakker voor de klas! Eindhovens bedrijf helpt scholen aan last-minute leerkrach­ten

EINDHOVEN - O nee, niet wéér een juf die zich om 7.00 uur ziek meldt... Gelukkig voor de schooldirecteur staan er zevenhonderd krabbelaars – pardon, Qrabblaars – klaar om in te vallen. Een feest! Want leren rekenen van een bakker of fotograaf, wie wil dat nou niet?