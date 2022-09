JUUDs Foederer en Gerard van Hal gaan samen in één pand: ‘We hebben veel gemeen’

Kleding halen, muziek maken en koffie drinken: alles kan en niets moet bij BeBizzy in Helmond

HELMOND - Er is geen indicatie nodig, geen inkomstenverklaring. Iedereen die wil, kan terecht bij BeBizzy in Helmond. Het is een organisatie voor mensen die eenzaam zijn, wat minder te makken hebben of gewoon effe een bakje koffie willen.

3 september