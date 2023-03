Kado to Go in Brouwhorst stopt zodra nieuwe huurder is gevonden

Woen­sel-Zuid gaat op de schop met nieuwe aanpak: ‘Het wordt geen Teletubbie­land, wel een fijne plek om te wonen’

EINDHOVEN - Vanwege zorgen over armoede, veiligheid, leefbaarheid en werkeloosheid is Woensel-Zuid één van de twintig gebieden die landelijk is geselecteerd voor een nieuwe wijkaanpak. Met de ondertekening van een speciaal ‘pact’ is maandagavond de aftrap gegeven.