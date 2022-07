Kadogo groeide op in honger en wil anderen dat besparen: ‘Kindje daar is heel blij met boterham die jij hier weggooit’

Helmondse politiek akkoord met grote plannen in Mier­lo-Hout, maar conflict tussen bewoners en bouwers zal blijven duren

HELMOND - Mierlo-Hout krijgt een compleet nieuwe dorpskern, maar de vraag is wanneer. De politiek in Helmond stemde dinsdagavond in met de plannen. De frustraties van de omwonenden zijn niet verdwenen en dus dreigt een gang naar de rechter.

13 juli