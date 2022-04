Kampioenen van toen na veertig jaar bij elkaar: Helmond Sport huldigt ploeg die in 1982 promoveerde

HELMOND - André Klaassen, Robert Cox, Henny van de Ven en Otto Versfeld zijn er zeker bij: zij poseren al in het speciaal uitgegeven retro-shirt. Helmond Sport huldigt op 6 mei tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen de selectie die in 1982 naar de eredivisie promoveerde.

Een groot deel van de spelers en staf van toen, komt op vrijdag 6 mei bijeen. Ze krijgt een uitgebreid programma voorgeschoteld. Met ontvangst in Hotel HUP in Mierlo, een diner in het stadion en huldiging tijdens de rust van Helmond Sport-FC Den Bosch.

Nummers één en twee promoveerden

Dat was veertig jaar geleden ook de wedstrijd waarin Helmond Sport kampioen werd van de eerste divisie. De ploeg van trainer Jan Notermans had daarvoor, op 1 mei, al de promotie kunnen vieren na de 2-1 thuiszege op Veendam. Daarmee was ze zeker van de tweede plaats. Net als nu het geval is, gingen destijds de nummers één en twee naar de eredivisie.

De bevrijdende treffer van Harry Lubse, kort voor het einde, was het startsein voor een groot feest op het veld, een rijtoer door de stad en een bordesscène bij West-Ende. In dat hotel krijgt de kampioensselectie nu een overnachting met ontbijt aangeboden. Nog een overeenkomst met 40 jaar geleden: toen maakte Morssink een speciale feesttaart, bij het winnen van de eerste periodetitel. Dat doet de bakkerij nu weer.

Lees onder de foto over de 25 retro-shirts

Volledig scherm Rijtoer door de stad. Op de kar o.a. André Klaassen (met snor) en naast hem Jos Lacroix (links) en Ad de Wert, beiden overleden. © Ton van de Meulenhof/DCI Media

De initiatiefnemers van deze reünie zijn William Verkoelen, Frank Raaijmakers en Jos Lenssen, die er veertig jaar geleden bij waren. Verkoelen, tegenwoordig bestuurslid, haalde zijn vriend Robert Cox erbij, destijds topscorer bij de Helmonders.

Oude HS-logo

Het is gelukt om een groot deel van de selectie bij elkaar te krijgen. Van spelers, trainer en manager die niet meer in leven zijn, komen de echtgenotes. De huidige spelers treden aan in retro-shirts, met daarop het oude HS-logo. Daarvoor heeft de KNVB toestemming gegeven. Hiervan zijn er 25 gemaakt, waaronder 3 keepershirts. Die worden geveild.

Bij dat aantal blijft het: de jubileumshirts komen niet in de verkoop. Dat geldt wél voor de 150 kampioenssjaals waarop de namen prijken van de van spelers en trainers van toen.