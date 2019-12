Kerst bij crisisopvang De Koning in Helmond: ‘We bellen papa vanavond via de chat’

De 7-jarige Hamsa heeft er al sinds -ie opstond naar uitgekeken. ,,‘Wanneer gaan we nou naar de kinderactiviteiten?’, vraagt hij al de hele morgen", zegt zijn moeder Kiraz Hande Ciric (40). Nu staan ze, samen met een ander Turks gezin koekjes te bakken in de kinderactiviteitenruimte. Het is er een gezellige chaos. Vanaf de tv schallen allerhande kersthits de kamer in, de kinderen kneden het deeg en rennen tussen de bedrijven door achter elkaar aan, over de glijbaan en de klimbank.