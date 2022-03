Kiezersbedrog? Daar had Astens kandidaat-raadslid Jeroen van Lierop nog nooit van gehoord

Sonja van Ojen uit Helmond laat miniatuur­stad tot leven komen: ‘Vele uren zitten knutselen in Annathea­ter’

HELMOND - Sonja van Ojen (25), geboren en getogen in Helmond, maakt samen met Hendrik Kegels (26) beeldend theater voor alle leeftijden. ‘Hier woont een struik’ werd in elkaar geknutseld in het Annatheater in Helmond, waar de voorstelling op 26 en 27 maart ook te zien is.

