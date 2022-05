Kinderen uit Oekraïne mogen weer naar school in Helmond: ‘We zijn zo dankbaar dat we hier zijn’

Vrouw gewond bij steekpar­tij in haar woning in Helmond, dader gooit ruit in

HELMOND - Een vrouw is dinsdagmiddag rond 15.35 uur gewond geraakt bij een steekpartij in haar woning aan de Goudvinkstraat in Helmond, meldt de politie. Een man is aangehouden. Hij stak het slachtoffer vermoedelijk in haar nek.

26 april