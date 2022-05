Koken, kletsen of gamen; opgeknapte Buurtkamer ’t Huukske in de Helmondse Leonardusbuurt is nu helemaal van de bewoners

Verberne loopt rond bij Buurtkamer ’t Huukske. Er is een open dag om te vieren dat de renovatie van het monumentale pand aan het Willem Beringsplein klaar is. Hiermee is de eerste stap gezet in het oppakken van de vastgelopen opknapbeurt van de binnenstadbuurt. ’t Huukske is zoveel mogelijk in oude staat hersteld. Boven zijn twee appartementjes gemaakt en er is een extra woning gecreëerd. ,,Leuk. Zo heeft iemand een mooie nieuwe woning in een oud pand”, zegt Verberne.