Koningspaar ontvangen door burgemeester in Deurne

‘Zomaar’ 1,5 miljoen extra voor nieuw stadhuis: ‘Blijkbaar heeft de gemeente­raad er niks over te zeggen’

HELMOND - Een groot deel van de Helmondse oppositie heeft tekst en uitleg gevraagd over de kostenoverschrijding bij de bouw van een nieuw stadhuis. Dat gaat minstens 1,5 miljoen euro meer kosten. ,,We hebben hier als raad blijkbaar niets over te zeggen.”

9 september