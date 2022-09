Koningspaar trekt hele dag uit voor bezoek aan Helmond, Deurne en Gemert

Dieven trappen telefoons los in winkel op klaarlich­te dag, mét klanten in de zaak

HELMOND - Een filiaal van T-Mobile is afgelopen voorjaar op bijzonder brute wijze overvallen in Helmond. Op klaarlichte dag rond 13.00 uur, terwijl de zaak vol stond met klanten en medewerkers, schopten en rukten twee dieven tien telefoons los. De politie is op zoek naar dit duo en heeft nu beelden gedeeld.

12 september