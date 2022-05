Koninklijke onderscheiding in Vredepeel voor oud-militairen Timmer en Hussaarts

Beiden heren vervullen een voortrekkersrol in de organisatie van deze contactgroep. De heer Timmer (79) is sinds de oprichting in 2002 bestuurslid en de heer Hussaarts (75) is sinds 2005 secretaris. Hiernaast hebben beiden zich ook langdurig ingezet voor het Sinterklaascomité De Peel en was de heer Timmer ook actief als vrijwilliger voor Voedselbank Stichting De Boodschappenmand in Valkenswaard.