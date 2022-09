Koop je eigenlijk nog wel gordijnen voor dat veel te groot geworden huis, wanneer je ouder bent?

Skôn meubels op Dutch Design Week: ‘Ik ben blij dat ik mezelf kan richten op nieuwe kansen’

HELMOND - Roeland (45) is druk bezig in de werkplaats. Het zaagsel vliegt hem om de oren. Of hij even zijn werk wil laten zien? Trots loopt hij naar de handgemaakte krukken van de Skôn-meubellijn, waar hij al twee maanden aan werkt.

