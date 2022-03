Koordirigent (80) viert gouden jubileum en piekert er niet over om te stoppen

DEURNE - Tachtig is hij nu, en hij moet er niet aan denken om te stoppen met dirigeren. Muziek is zijn leven, vooral muziek die hij samen met anderen kan maken.

Musicus, dirigent en docent Frans van Houten viert komend weekend in ‘t Speelhuis in Helmond en in cultureel centrum Martien van Doorne in Deurne zijn vijftigjarig jubileum als koordirigent. Tweeënvijftig zijn het er eigenlijk, maar de afgelopen twee jaar was en geen gelegenheid voor een feestje. Een dubbel feestje trouwens, want Van Houtens koor Vox Humana viert zijn koperen bestaan.

Jongenssopraan

Frans van Houten hield als kind al van zingen. Geboren en getogen in Helmond zong hij als jongenssopraan bij het koor van de al lang geleden afgebroken Heilig Hartkerk, een steenworp van de Lambertuskerk vandaan, waar zijn broer twee jaar oudere broer Kees al jong organist van het Robustelly-orgel was.

Van Houten ging schoolmuziek en koordirectie studeren en bekwaamde zich in alles wat met zingen te maken had. ,,Ik had zelf graag zang willen studeren, maar toen ik na mijn opleiding schoolmuziek aan de slag ging als muziekleraar en dirigent van verschillende koren, had ik daar geen tijd meer voor.”

Van Houten was 34 jaar lang docent muziek aan het Peelland College in Deurne. ,,Muziek was indertijd nog geen echt vak. Muziekleraren deden maar wat, het maakte ook niet zoveel uit, want je kon er toch niet op muziek zakken. Dat betekende dat ik het zelf moest uitzoeken. En dat heb ik gedaan. Toen ik kwam, was er alleen een pick-up en wat goodwill. Toen ik wegging was er een stevige opleiding, een groot schoolkoor, een symfonie- en harmonieorkest en hadden er door de jaren heen inmiddels 24 zeer druk bezochte leerlingenvoorstellingen plaatsgevonden. Ik kom nog regelmatig leerlingen tegen die daar mooie herinneringen aan hebben.”

Van Houten is een man van de praktijk en de praktijk was wat hij in de klas bracht. ,,Kwam er een ingewikkelde muzikale term aan de orde, bijvoorbeeld het begrip syncope (tegendraads ritme, red.), dan probeerden we die uit, zodat leerlingen voelden wat er werd bedoeld. En als ik over gregoriaans vertelde, liet ik ze dat zelf zingen. Zo heb ik de hele muziekgeschiedenis met de leerlingen doorgewerkt, van renaissance tot barok en ruige pop.”

Naast docent was Van Houten jarenlang dirigent van het Gerardus-koor in Deurne Walsberg en het Deurnes Gemengd Koor. In 2008 richtte hij het projectkoor Vox Humana op, waarbij hij bewust zo’n beetje alles zelf doet. ,,Een project duurt een half jaar. Er is gewoonweg geen tijd voor een muziekcommissie en een bestuur dat overal over moet vergaderen. We hebben wel een klein bestuur, maar dat dient vooral om mij tegen mijzelf te beschermen.” Dat ‘alles zelf doen’ heeft ook te maken met zijn perfectionisme. ,,Als ik het zelf doe, weet ik dat het goed geregeld is”, aldus Van Houten.

‘Bevlogen’

Tijdens het jubileumconcert fietsen Van Houten en zijn zangers met muziek van Tallis, Monteverdi, Hassler, Von Gluck, Mozart, Cherubini, Schubert, Schumann, Mendelssohn en Rutter langs vijfhonderd jaar muziekgeschiedenis. Ze worden daarbij begeleid door pianist Evert Mostert en een klein symfonisch ensemble.

En tot slot: hoe zouden zijn zangers hem typeren? ,,Ik denk dat ze me ‘bevlogen’ zullen noemen. Maar zeg nou zelf, er is toch ook niks mooiers dan met weinig te beginnen en na zes maanden iets goeds neer te zetten?”

De jubileumconcerten vinden zaterdag 2 april in 't Speelhuis plaats (aanvang 20.00 uur) en zondag 3 april in cultureel centrum Martien van Doorne, vanaf 14.00 uur. Meer info: www.projectkoorvoxhumana.nl.