Kraanwagen rijdt tegen viaduct en verliest kraan in Lierop

Groeiende zorg over impasse in boerensec­tor: ‘Innovatie ligt helemaal stil’

DEN BOSCH – De impasse rond schonere stallen en de voortdurende onzekerheid over de stikstofaanpak zetten zwaar de rem op ontwikkeling en innovatie in de agrarische sector. ,,Er gebeurt helemaal niets meer in Nederland”, klonk het maandag alarmerend tijdens een symposium in Den Bosch.

30 januari