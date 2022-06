Kringloopwinkel trekt beurs voor processiepark Ommel: straks voorstellingen en concerten mogelijk

Woning volledig uitgebrand bij brand appartemen­ten­com­plex in Helmond, meerdere verdiepin­gen ontruimd

HELMOND - Bij een brand in een appartementencomplex aan de Mercuriuslaan in Helmond dinsdagochtend is een woning volledig uitgebrand. Dat meldt een woordvoerder van de brandweer.

