Kritiek op overname van horeca in Cacaofabriek met 3 ton lening: ‘Hoe haal je het in je hoofd om dit zo te doen?’

Wallaby van De Warande in Helmond dood gevonden, mogelijk aangeval­len door wolf: ‘Moet een flink beest zijn geweest’

HELMOND - Een wallaby van dierenpark De Warande in Helmond is begin deze maand mogelijk het slachtoffer geworden van een wolf. Het dier werd 's ochtends door een medewerker dood in de wei gevonden en bleek toegetakeld. Of het daadwerkelijk om een aanval door een wolf gaat, wordt onderzocht.

15 juni