Kunstwerk Boom van Respect in Helmond besmeurd

update Medewerker vleesver­wer­ker in Nuenen steekt collega’s ‘vanuit het niets’ neer, verdachte opgepakt

NUENEN - Twee mannen zijn vrijdagmiddag gewond geraakt toen zij werden neergestoken door een collega bij vleesverwerkingsbedrijf Esro Food Group in Nuenen. Een van de mannen raakte zwaargewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De collega die hen neerstak, is aangehouden.