Kwestie van de Week: Water oppompen is asociaal

Oud-kom­pel Frans Dortant viert 104e verjaardag, de oudste krantenjon­gen van Deurne was altijd wel een beetje ondeugend

DEURNE - Niet lang geleden was Frans Dortant nog de oudste krantenjongen van Deurne. Nu is hij met 104 jaar de oudste inwoner van de gemeente en viert zijn verjaardag met een stuk taart. Zijn lichaam vertoont wat ongemakken, maar de geest is nog messcherp.