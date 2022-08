La Venezia schept ijs op een evenement; wie at er een bolletje vanille of advocaat?

UIT DE OUDE DOOSHELMOND - Vanille, malaga, toiba, pistache, citroen.... Hoe zou toiba smaken? Het is een opvallende in de lijst met ijssmaken die La Venezia aanbiedt op een bedrijvenbeurs of ander evenement in Helmond.

Wie schepten er bolletjes ijs voor La Venezia op deze foto van Jozef van den Broek. Een jaartal is niet vermeld, maar waarschijnlijk is het ergens in de tweede helft van de jaren zestig. Wie zijn die jongens met die opvallende mutsjes met een staart of een hoorn? Staat u op deze foto of herkent u iemand? Weet u wanneer en waar deze foto is gemaakt? Laat het ons weten via helmond@ed.nl.

Jozef van den Broek

Een kleine miljoen negatieven uit het oeuvre van fotograaf Jozef van den Broek liggen in het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de beelden. Weet u meer over deze foto? Meld het via helmond@ed.nl. Vermeld bij onderwerp: Foto Jozef van den Broek.

Volledig scherm Kleidingzaak Snob op de hoek Veestraat/Smalle haven in Helmond. © Jozef van den Broek

Een stukje popgeschiedenis met Artificial Delight en een zanger in een geleende jas

Voor pop minnend Helmond was er heel wat te beleven in de jaren zeventig. De stad had in 1972 een heus popfestival. In het Kunstcentrum aan de Molenstraat met ‘zeker 30 groepen, zeker 30 uur non-stop muziek voor een prijs die iedereen kan betalen; 8,50 gulden’. Zo kondigde organisator Peter Kuys het muziekfestijn aan in de media.

Kuys zat nog op de middelbare school, had in verschillende bandjes gespeeld en was in de evenementenwereld gerold. Op de foto die Jozef van den Broek maakte in november 1970 staat Kuys ook, als lid van de band Artificial Delight. Hij is de jongeman staand in het midden voor de kledingzaak aan de Veestraat.

,,Peter Kuys was een modebewust iemand. Deze foto werd voor de Snob gemaakt omdat hij daar veel kocht. De jas had hij voor de foto bij de winkel geleend”, zegt Ruud Sempel.

Quote In 1991 hebben Tjin en ik met andere muzikanten drie dagen in het Speelhuis twee elpees van The Beatles ten gehore gebracht, Sgt. Peppers Magical Mystery Tour Ruud Sempel, Helmondse muzikant

De Helmondse muzikant Sempel staat zelf links op de foto. ,,Van links naar rechts zie je zittend Tjin Heijmans (gitaar) en Joop van Grunsven (gitaar en zang). Staand van links naar rechts ikzelf (basgitaar), Peter Kuys (zang) en Maarten van Leuken (drums).”

Promotiefoto voor de band

,,Het was een promotiefoto van onze band Artificial Delight. Hij is ook gebruikt voor ons voorprogramma bij Q65”, aldus Sempel. De Haagse popgroep die bekend stond om zijn ruwe, bewust lelijke sound, trad op 20 november 1970 op in Kunstcentrum Helmond. Het poppodium zat in een fraai pand aan de Molenstraat dat stond op de plek waar nu de Action-winkel zit.

,,In de bezetting zoals op deze foto hebben we enkele optredens gedaan. Peter Kuys organiseerde diverse festivals in Helmond en Tjin was werkzaam op zijn kantoor aan de Wethouder van Wellaan. Johan Thans werd de opvolger van Peter in onze band.”

Rock ’n Rollators

De meeste mensen zijn nog steeds actief in de muziek. ,,In 1991 hebben Tjin en ik met diverse andere muzikanten drie dagen in het Speelhuis twee elpees van The Beatles ten gehore gebracht, Sgt. Peppers Magical Mystery Tour. Tjin speelt nu in het project Rock ’n Rollators. Met Maarten van Leuken heb ik in de groep Deirdre gespeeld. Zelf speel ik nog in Getback2, Simits, Tinkers Drinkers Dreamers, Stanza en de Allman Brothers Tribe.”