Laat ons niet in de kou zitten en bevries de huren, vragen bewoners Leonardusbuurt aan Volksbelang

Een weiland bij Berkendonk als festival­ter­rein, dat zien organisato­ren niet zitten. ‘Je zit niet meer aan het strand en het water’

HELMOND - Op een weiland bij Berkendonk ziet de gemeente Helmond ’t liefst een festivalterrein. Maar de vraag is of die locatie wel zo interessant is voor organisatoren van evenementen. ,,Er valt van alles op aan te merken.”

4 november