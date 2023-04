Lekker uitleven tijdens de Koningsspelen

Osse Vetipak zet stap naar medische wereld en verwerft belang in ECM Europe in Gemert

OSS/GEMERT – Het Osse verpakkingsbedrijf Vetipak stapt nu ook de medische wereld in. Het heeft een stevig belang verworven in ECM Europe in Gemert, dat gespecialiseerd is in het produceren en verpakken van hoogwaardige medische hulpmiddelen.