Lezers van het ED zijn laadpalen in wijk beu: ‘Weg met die dingen’

Column ‘Ik kan mijn gulp zelf wel dicht krijgen, dank u’

Op een feestje zondag hoorde ik van een kunstproject in een verpleeghuis waar een medewerker zijn schouders stevig onder had gezet. Het doel was het leven voor bewoners zo plezierig mogelijk te maken als het even kan, ondanks alle nood in de zorg. Soms is het een kwestie van iets uitproberen om te zien of het bevalt.